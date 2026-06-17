Charles Melton może dołączyć do MCU jako jeden z X-Menów

Marvel Studios wciąż nie ogłosiło oficjalnej obsady nowego filmu o X-Menach, jednak w sieci nie brakuje kolejnych doniesień castingowych. Najnowsza plotka sugeruje, że Charles Melton prowadzi rozmowy dotyczące udziału w długo wyczekiwanym reboocie mutantów w ramach MCU.

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Informację podał dziennikarz Jeff Sneider, który w swoim newsletterze ujawnił, że nazwisko aktora pojawia się w kontekście jednej z kluczowych ról. Według jego źródła Melton może być kandydatem do zagrania Hanka McCoya, znanego fanom jako Beast. Sneider zaznacza jednak, że o angaż nadal mają walczyć inni aktorzy, w tym Peter Claffey, czyli gwiazda serialu "Rycerz siedmiu królestw".

W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele spekulacji dotyczących obsady filmu. Reżyser Jake Schreier podczas rozmowy z Colliderem przyznał, że trwają rozmowy z potencjalnymi członkami obsady, ale jednocześnie podkreślił, że większość krążących w internecie plotek nie ma pokrycia w rzeczywistości.

Według dotychczasowych przecieków trzon drużyny mają stanowić klasyczni członkowie X-Men z komiksów: Cyclops, Jean Grey, Beast, Angel i Iceman. W filmie mają pojawić się również takie postacie jak Rogue, Mystique, Gambit czy Jubilee. Wśród najczęściej wymienianych nazwisk przewijają się Hunter Schafer jako Mystique, Cynthia Erivo jako Storm, Odessa A'zion jako Rogue oraz wspomniany Peter Claffey jako Beast. Żadne z tych doniesień nie zostało jednak oficjalnie potwierdzone przez Marvel Studios.

Premiera rebootu X-Men nie ma jeszcze wyznaczonej daty, jednak wiele wskazuje na to, że pierwsze oficjalne informacje dotyczące obsady mogą zostać ujawnione podczas tegorocznego San Diego Comic-Con.

Źródło: comicbookmovie.com