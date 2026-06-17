Kino Helios - Filmowe Poranki: "Bob Budowniczy, cz. 2"
Helios dla Dzieci to wspaniałe animacje, moc atrakcji, konkursy z super nagrodami, najlepsze bajki dla dzieci, wyjątkowe filmy oraz kino dla całej rodziny!
W ramach projektu proponujemy specjalne pokazy dla dzieci w każdym wieku – także dla tych, dla których będzie to pierwsza przygoda z wielkim ekranem! Helios dla Dzieci to zarówno spotkania cykliczne jak "Filmowe Poranki w kinie Helios" czy "Pierwszy raz w kinie" jak i propozycje jednorazowe.
Helios zaprasza na kolejną porcję filmowych niespodzianek w nowej odsłonie – Filmowe Poranki: Bob Budowniczy, cz. 2, 21 czerwca o godzinie 10:30.
Zaprezentowany zostanie następujący zestaw bajek:
- Gdzie jest Kicia?
- Kapela Boba
- Szalony ślub
- Skaczący spychacz
- Żart Spychacza
Bob Budowniczy to animowany serial dla dzieci. Jego akcja toczy się na placu budowy. Główne postacie serialu to Bob Budowniczy oraz jego przyjaciele: koparka, betoniarka, buldożer, walec i dźwig. Bohaterowie: ludzie i maszyny – darzą się wzajemnym szacunkiem udowadniając, że współpraca i pozytywne podejście pozwalają rozwiązać każdy problem.
Więcej informacji na HELIOS.PL
Źródło: Helios / informacja prasowa
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