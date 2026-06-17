Kino Helios - Filmowe Poranki: "Bob Budowniczy, cz. 2"

Helios dla Dzieci to wspaniałe animacje, moc atrakcji, konkursy z super nagrodami, najlepsze bajki dla dzieci, wyjątkowe filmy oraz kino dla całej rodziny!

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W ramach projektu proponujemy specjalne pokazy dla dzieci w każdym wieku – także dla tych, dla których będzie to pierwsza przygoda z wielkim ekranem! Helios dla Dzieci to zarówno spotkania cykliczne jak "Filmowe Poranki w kinie Helios" czy "Pierwszy raz w kinie" jak i propozycje jednorazowe.

Helios zaprasza na kolejną porcję filmowych niespodzianek w nowej odsłonie – Filmowe Poranki: Bob Budowniczy, cz. 2, 21 czerwca o godzinie 10:30.

Zaprezentowany zostanie następujący zestaw bajek:

Gdzie jest Kicia?

Kapela Boba

Szalony ślub

Skaczący spychacz

Żart Spychacza

Bob Budowniczy to animowany serial dla dzieci. Jego akcja toczy się na placu budowy. Główne postacie serialu to Bob Budowniczy oraz jego przyjaciele: koparka, betoniarka, buldożer, walec i dźwig. Bohaterowie: ludzie i maszyny – darzą się wzajemnym szacunkiem udowadniając, że współpraca i pozytywne podejście pozwalają rozwiązać każdy problem.

Więcej informacji na HELIOS.PL

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Źródło: Helios / informacja prasowa