"Hot Spot" - zwiastun sci fi w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej

Focus Features prezentuje pierwszy zwiastun filmu "Hot Spot" w reżyserii polki Agnieszki Smoczyńskiej. Obraz ten to dystopijny thriller science fiction w gwiazdorskiej obsadzie.

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Akcja Hot Spot rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w świecie, którym rządzi sztuczna inteligencja. Głównym bohaterem jest prywatny detektyw, który podejmuje się śledztwa w sprawie morderstwa. W trakcie dochodzenia odkrywa grupę rebeliantów, którzy mogą osłabić cyfrowego władcę.

W rolach głównych występują Andrzej Konopka, Noomi Rapace i Reika Kirishima. Scenariusz napisał Robert Bolesto, który twierdzi, że Hot Spot to historia, w której głównym uczuciem jest strach, zupełnie jak w horrorze. Smoczyńska z kolei opisuje swój nowy projekt jako "osobiste połączenie horroru, science fiction i antydetektywistycznej historii", co daje poczucie, że powstał kolejny unikalny film, który łamie gatunkowe zasady.

Hot Spot w USA swoją kinową premierę odbędzie 21 sierpnia 2026 roku. Polska data debiutu na razie nie została podana.

Źródło: Focus Features