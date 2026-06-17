Luke Sparke zapowiada "dinozaury na Dzikim Zachodzie"

Reżyser Luke Sparke w ubiegłym roku zrobił konkurencję "Jurassic World" i zaprezentował światu horror, w którym dinozaury sieją postrach w trakcie wojny w Wietnamie. Wojna o przetrwanie zapowiadająca się na kino klasy B okazała się być hitem. Już zapowiedziany został sequel, a Sparke nie przestaje zaskakiwać i tym razem ogłasza przeniesienie dinozaurów na Dziki Zachód.

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W sieci zadebiutował krótki teaser dający przedsmak świata, który otrzymamy. To świat, w którym dinozaury i ludzie istnieją obok siebie od pokoleń. Zaprezentowany został też plakat z datą 7 lipca 2026 roku. To nie data premiery filmu Dinosaurs of the Wild West, a początek kampanii na Kickstarterze, platformie pozwalającej zbierać twórcom fundusze na realizację swoich pomysłów.

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To szansa dla entuzjastów dinozaurów, fanów "Wojny o przetrwanie" i kina, by wziąć udział w procesie produkcyjnym i stworzyć coś, czego świat jeszcze nie widział. Chcemy stworzyć coś, co będzie całkowicie świeże, a jednocześnie oddać poczucie zachwytu i przygody, które po raz pierwszy sprawiły, że zakochaliśmy się w opowieściach o dinozaurach powiedział Sparke.

Przed tą produkcją światło dzienne prawdopodobnie ujrzy sequel Wojny o przetrwanie, którego premiera planowana jest na 2027 rok. Akcja "dwójki" rozgrywać ma się zaraz po wydarzeniach z pierwszego filmu. Poznamy nowy amerykański pluton, który trafia do coraz bardziej niestabilnej doliny, gdzie spotykają się drapieżnicy, wojskowi i tajne plany zimnej wojny.

Źródło: Bloody Disgusting