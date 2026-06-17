Netflix podjął decyzję! Jaka przyszłość czeka "The Boroughs?

Netflix podjął ostateczną decyzję w sprawie przyszłości The Boroughs. Choć science fiction od twórców Jeffreya Addissa i Willa Matthewsa zebrało znakomite recenzje i było porównywane do hitowego Stranger Things, platforma zdecydowała o anulowaniu produkcji po zaledwie jednym sezonie.

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Serial opowiada historię grupy seniorów mieszkających w domu spokojnej starości, którzy odkrywają istnienie nadprzyrodzonego zagrożenia i mrocznego spisku. Za produkcję wykonawczą odpowiadali Matt i Ross Dufferowie, twórcy Stranger Things, co dodatkowo podsycało zainteresowanie widzów.

Prace nad drugim sezonem były już zaawansowane. Funkcjonował pokój scenarzystów, a członkowie obsady prowadzili rozmowy na temat powrotu do swoich ról. Według wcześniejszych wypowiedzi twórców, Jeffrey Addiss i Will Matthews planowali zamknąć historię w trzech sezonach. Rozważano nawet realizację drugiego i trzeciego sezonu jednocześnie.

O losie serialu przesądziły jednak wyniki oglądalności. W premierowy weekend The Boroughs odnotowało 5,6 mln wyświetleń, a w pierwszym pełnym tygodniu liczba ta wzrosła do 9,5 mln. Już tydzień później zainteresowanie produkcją znacząco spadło – serial zanotował jedynie 3,7 mln wyświetleń.

Decyzja Netflixa po raz kolejny pokazuje, że nawet entuzjastyczne recenzje i znane nazwiska stojące za projektem nie gwarantują kontynuacji.

Źródło: Deadline