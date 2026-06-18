"Kocia Szajka" - nadchodzi adaptacja popularnej serii książek dla dzieci. Kinowa premiera w 2027 roku

Na wielki ekran trafi jedna z najpopularniejszych polskich serii detektywistycznych dla dzieci "Kocia Szajka". Filmowa adaptacja książek Agaty Romaniuk zadebiutuje w kinach wiosną 2027 roku.

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Kocia Szajka to kolejna adaptacja bestsellerowej literatury dziecięcej, która łączy sprawdzony kinowy format z rozpoznawalną i docenianą serią książkową Wydawnictwa Agora dla dzieci. Przeniesienie przygód słynnych kocich detektywów z Cieszyna na ekran kinowy to projekt realizowany z dużym rozmachem. Za stronę kreatywną i produkcyjną odpowiadają studio Letko oraz Studio Filmów Rysunkowych – twórcy łączący współczesne podejście z doświadczeniem budowanym przez dekady historii polskiej animacji.

Animacja składa się z pięciu historii osadzonych w świecie kocich śledczych. Kluczowym punktem tego zestawu jest adaptacja pierwszej, hitowej części przygód – Zagadka zniknięcia śledzi. To właśnie ta opowieść, która zapoczątkowała czytelniczy fenomen w polskich domach, wprowadzi najmłodszych kinomanów w świat pełen zagadek i inteligentnego humoru.

Akcja kinowej Kociej Szajki rozgrywa się w realistycznych, współczesnych lokalizacjach polskiego i czeskiego Cieszyna – widzianych jednak z perspektywy kocich bohaterów. Całość utrzymana jest w charakterystycznym, lekkim klimacie detektywistycznym – pełnym humoru sytuacyjnego i drobnych, komicznych szczegółów (czterołapkowy snowboard czy wizyty u pazurologa są tu na porządku dziennym). Nad scenariuszem pracował zespół twórców we współpracy z Agatą Romaniuk, co pozwoliło zachować bliski związek filmu z książkowym oryginałem. Niezwykłą atmosferę animacji dopełnia ścieżka dźwiękowa będąca fuzją lo-fi jazzu oraz klimatu noir, opartego na nastrojowych brzmieniach klarnetu, akordeonu i miękkiego basu.

Źródło: Młode Horyzonty