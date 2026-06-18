Cztery kobiety, jeden luksusowy weekend i… totalny chaos. Zwiastun komedii "Spa Weekend"

Nadchodzi szalona, totalnie odjechana i bardzo kobieca komedia twórców serii Kac Vegas oraz Złe mamuśki. Kino Świat prezentuje pierwszy zwiastun Spa Weekend.

Wczytywanie... kadr z filmu "Spa Weekend"

Jane, Coco i Sophie to przyjaciółki z dzieciństwa, które wyjeżdżają na ekskluzywny spa break do Palm Springs. Ma być cisza, regeneracja i luksusowe zabiegi. Wszystko idzie zgodnie z planem do momentu, gdy na miejscu pojawia się ich dawna przyjaciółka Mel – chodząca katastrofa. Od tej chwili relaks zmienia się w serię kompromitujących sytuacji, nieoczekiwanych wyznań i zbyt spontanicznych decyzji. Brzmi jak wymarzony wyjazd? Poczekajcie do pierwszego drinka. I pamiętajcie: Co się dzieje między przyjaciółkami – zostaje między przyjaciółkami.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych nieprzewidywalna Isla Fisher, królowa komedii Anna Faris, charyzmatyczna Leslie Mann oraz błyskotliwa Michelle Buteau. Za Spa Weekend odpowiadają Jon Lucas i Scott Moore.

Film wejdzie do polskich kin 4 września 2026 roku. Przygotujcie się na masę śmiechu.

Źródło: Kino Świat