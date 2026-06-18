Skasowany serial "Star Wars": George Lucas chciał pokazać mroczniejsze oblicze galaktyki

Choć dziś trudno wyobrazić sobie uniwersum Gwiezdne Wojny bez seriali, takich jak Andor, Obi-Wan Kenobi czy The Mandalorian, jeszcze przed przejęciem marki przez Disneya George Lucas miał ambitne plany stworzenia własnej telewizyjnej produkcji.

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Jak ujawnił Ian McDiarmid, odtwórca roli Imperatora Palpatine’a, projekt miał obrać znacznie mroczniejszy kierunek niż większość dotychczasowych historii z odległej galaktyki.

Podczas panelu na Spacecon 2026 aktor wspomniał o rozmowie z George’em Lucasem, który przed laty przedstawił mu pomysł na serial poświęcony drodze Palpatine’a do władzy.

George opowiedział mi o pomyśle na serial telewizyjny. W tamtych czasach nie myśleliśmy o "Star Wars" w kategorii produkcji telewizyjnych. Chciał śledzić rozwój Imperatora, trochę na wzór drogi Hitlera do władzy. Miał pojawić się nawet wątek zamachu, który oczywiście nie mógł zakończyć się sukcesem – zdradził McDiarmid.

Co więcej, Lucas miał zaproponować aktorowi wyreżyserowanie jednego z odcinków.

Powiedział też, że być może mógłbym wyreżyserować jeden epizod. Wtedy niemal zemdlałem – dodał z uśmiechem.

Choć McDiarmid nie ujawnił tytułu projektu, wiele wskazuje na to, że chodzi o anulowany serial Star Wars: Underworld. Produkcja miała rozgrywać się pomiędzy wydarzeniami z Zemsty Sithów a Nową nadzieją i koncentrować się na nowych bohaterach funkcjonujących w cieniu rodzącego się Imperium.

To właśnie okres pomiędzy III a IV epizodem pozostaje jednym z najintensywniej eksplorowanych fragmentów osi czasu Gwiezdnych wojen. W ostatnich latach widzowie mogli zobaczyć ten etap galaktycznej historii w takich produkcjach jak Łotr 1, Andor czy Obi-Wan Kenobi.

Awans Palpatine’a z pozycji Kanclerza Republiki do bezwzględnego władcy Imperium wciąż jednak pozostaje w dużej mierze nieopowiedzianą historią. Niewykluczone więc, że serial George’a Lucasa mógłby rzucić nowe światło na kulisy narodzin galaktycznej tyranii.

Ostatecznie projekt nigdy nie doczekał się realizacji. W 2012 roku firma Lucasfilm została przejęta przez The Walt Disney Company, a wiele planów George’a Lucasa dotyczących przyszłości Star Wars trafiło do szuflady.

Źródło: ComingSoon