Taika Waititi pokazał pierwsze ujęcia nowego filmu z Jenną Ortegą

Nowy film science fiction w reżyserii Taiki Waititiego nabiera kształtów. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z Klara and the Sun – ekranizacji bestsellerowej powieści Kazuo Ishiguro, w której główną rolę zagra Jenna Ortega. Sam reżyser nie ukrywa, że będzie to najbardziej dramatyczny projekt w jego dotychczasowej karierze.

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Pierwsze materiały promocyjne, opublikowane przez magazyn Vanity Fair, pokazują Ortegę jako Klarę – humanoidalnego robota zasilanego energią słoneczną, stworzonego po to, by zapewniać ludziom wsparcie emocjonalne i towarzystwo. Akcja filmu rozgrywa się w dystopijnej przyszłości. Klara trafia do domu chorej Josie, w którą wciela się Mia Tharia. Matkę dziewczyny zagra Amy Adams, sceptycznie podchodzącą do możliwości robota i jego roli w życiu córki.

Dla Taiki Waititiego, znanego przede wszystkim z takich produkcji jak Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit czy Co robimy w ukryciu, będzie to wyraźna zmiana kierunku.

To może być mój najbardziej dramatyczny film. Kiedy zaczynałem pracę nad scenariuszem, próbowałem zrobić z tego typowy film Taiki Waititiego, pełen absurdalnego humoru o robotach. Szybko jednak zrozumiałem, że to odbiera siłę oryginalnej historii – powiedział reżyser.

Klara and the Sun to adaptacja powieści Kazuo Ishiguro z 2021 roku, która znalazła się na długiej liście nominowanych do Nagrody Bookera. Autor, laureat literackiej Nagrody Nobla, opowiada historię o samotności, relacjach międzyludzkich i granicach sztucznej inteligencji.

Za scenariusz odpowiadają Taika Waititi i Dahvi Waller, a w gronie producentów znaleźli się między innymi David Heyman, Jeffrey Clifford, Rosie Alison i Garrett Basch.

Produkcja trafi do kin 23 października 2026 roku.

Źródło: Vanity Fair