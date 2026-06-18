Norman Reedus pożegnał Daryla Dixona po latach grania w uniwersum "The Walking Dead"

To koniec jednej z najważniejszych historii w świecie The Walking Dead. Norman Reedus oficjalnie zakończył zdjęcia do finałowego sezonu serialu The Walking Dead: Daryl Dixon, żegnając się z postacią, którą wcielał się przez ponad 15 lat.

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Aktor uczcił ten moment, publikując w mediach społecznościowych serię zdjęć zza kulis czwartego sezonu spin-offu. Fotografie pokazują ostatnie dni na planie i wspomnienia, które Reedus zabrał ze sobą po zakończeniu produkcji.

Jak przyznał gwiazdor, wybór zdjęć do publikacji okazał się wyjątkowo trudny.

Wróciłem z Mongolii i przeglądałem fotografie z planu. Nie potrafiłem zdecydować, które wybrać, bo każde z nich przypominało mi o tej niesamowitej podróży. To najlepszy zespół, z jakim kiedykolwiek pracowałem. Wszyscy dali z siebie absolutnie wszystko. To był wyjątkowy sezon i nie mogę się doczekać, aż go zobaczycie. Tym razem wszystko odczuwa się inaczej – napisał Reedus.

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Pożegnanie z Darylem Dixonem ma szczególne znaczenie dla fanów uniwersum The Walking Dead. Reedus dołączył do obsady oryginalnego serialu w 2010 roku, a jego bohater szybko stał się jedną z najbardziej uwielbianych postaci całej franczyzy.

Choć Daryl Dixon nie pojawił się w komiksowym pierwowzorze, z czasem wyrósł na ikonę świata opanowanego przez zombie. Po zakończeniu głównego serialu w 2022 roku jego historia była kontynuowana w spin-offie The Walking Dead: Daryl Dixon, który zadebiutował rok później.

W serialu Daryl i Carol, grana przez Melissę McBride, próbują odnaleźć drogę do domu po tym, jak trafiają do Europy. Finałowy, czwarty sezon ma zakończyć ich wieloletnią podróż.

Data premiery finałowego sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon nie została jeszcze ujawniona.

Źródło: ComingSoon