Kapsel i jego ekipa wracają na wielki ekran! Pierwsza zapowiedź sequela "100 dni: Misja Zeus"

Po spektakularnym sukcesie filmu 100 dni do matury, który przyciągnął do kin ponad milion widzów, nadchodzi nowa odsłona historii uwielbianych bohaterów. Next Film prezentuje teaser "100 dni: Misja Zeus", kontynuacji, w której Kapsel i jego ekipa wracają, ale tym razem stawka jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Przed nimi misja, która wykracza daleko poza szkolne mury.

Wczytywanie... kadr z filmu "100 dni do matury"

100 dni: Misja Zeus to pełna akcji i humoru młodzieżowa komedia akcji, która rozwija świat znany z pierwszej części i prowadzi bohaterów w zupełnie nowym kierunku. Tym razem nie chodzi już o maturę, ale o znacznie większą sprawę — misję, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi. Kapsel i jego drużyna zostają wciągnięci w niebezpieczną grę, w której liczą się spryt, odwaga i współpraca.

Większa skala, bardziej dynamiczna akcja i ekscytujące przygody.

Powracają bohaterowie, których publiczność poznała i pokochała w pierwszej części, ale pojawią się też nowe postaci, nowe napięcia i świeża energia. To opowieść o drużynie, która nie jest idealna, ale właśnie dzięki swoim różnicom ma szansę zmierzyć się z wyzwaniem większym od niej samej. Na ekranie ponownie zobaczymy młodych twórców internetowych i influencerów, którzy zadebiutowali w pierwszej części, a także uznanych aktorów, nadających tej historii dodatkowy wymiar.

Za kamerą sequela stanął Mikołaj Piszczan, a scenariusz napisał Łukasz Zdanowski – ci sami ludzie, którzy odpowiadają za sukces pierwszego filmu.

100 dni: Misja Zeus wejdzie na kinowe ekrany 11 września 2026 roku.

Źródło: Next Film