Pierwsze reakcje na "Supergirl". Czy DC Studios może mieć kolejny powód do zadowolenia?

Do sieci trafiły pierwsze reakcje po przedpremierowych pokazach filmu "Supergirl" od DC Studios. Choć na tym etapie głos zabierają głównie influencerzy, blogerzy oraz dziennikarze specjalizujący się w kinie gatunkowym, odbiór produkcji Craiga Gillespiego jest zdecydowanie pozytywny.

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Wielu komentujących podkreśla, że film nie próbuje kopiować "Supermana", choć jednocześnie dobrze wpisuje się w nowo budowane uniwersum DC. Szczególne pochwały zbiera Milly Alcock, która według pierwszych opinii stworzyła własną i wyrazistą interpretację Kary Zor-El.

Germain Lussier z "Gizmodo" ocenił film jako "bardzo angażujący", zwracając uwagę na bardziej złożone relacje między bohaterami oraz silny ładunek emocjonalny. Z kolei David Crow z "Den of Geek" stwierdził, że "Supergirl" przypomina mu kino superbohaterskie, którego od dawna brakowało na ekranach. Interesującym wątkiem powracającym w wielu opiniach jest ton filmu. Część widzów spodziewała się lekkiej kosmicznej przygody w duchu "Strażników Galaktyki" czy wspomnianego "Supermana". Tymczasem Mike Ryan z "The Hard Pass" porównał produkcję raczej do serii "Mad Max", wskazując na brutalniejsze realia, mroczniejszą atmosferę i bardziej autodestrukcyjną naturę głównej bohaterki.

Nie zabrakło również pochwał dla Jasona Momoy. Aktor wcielający się w Lobo jest wskazywany jako jeden z największych atutów produkcji. Wielu recenzentów zgodnie twierdzi, że charyzmatyczny antybohater regularnie kradnie sceny, a sama rola wydaje się wręcz stworzona dla gwiazdy "Aquamana".

Polska i światowa premiera kinowa filmu "Supergirl" odbędzie się 26 czerwca 2026 roku.

Źródło: darkhorizons.com