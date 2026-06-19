Jim Carrey negocjuje udział w kontynuacji filmu "Grinch: Świąt nie będzie"

Universal Pictures oraz Imagine Entertainment oficjalnie rozpoczęły prace nad kontynuacją filmu "Grinch: Świąt nie będzie" z 2000 roku. Według pierwszych informacji, trwają rozmowy z Jimem Carreyem dotyczące powrotu do roli tytułowego Grincha, a za kamerą ponownie miałby stanąć Ron Howard.

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Ron Howard miałby również pełnić funkcję producenta wraz ze swoim wieloletnim współpracownikiem Brianem Grazerem. Scenariusz przygotowują natomiast Alec Berg, Jeff Schaffer oraz David Mandel. To trio ma już doświadczenie z adaptacjami twórczości Dr. Seussa – wcześniej pracowali przy aktorskim filmie "Kot" z udziałem Mike'a Myersa.

Oryginalny film, oparty na książce Dr. Seussa, trafił do kin tuż przed Świętem Dziękczynienia w 2000 roku i okazał się ogromnym sukcesem kasowym. Produkcja zarobiła około 260 mln dolarów na rynku amerykańskim oraz 345 mln dolarów na całym świecie, stając się jednym z największych hitów tamtego roku.

Warto jednak pamiętać, że na ten moment projekt znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, a udział Carreya nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony.

Co myślicie o pomyśle kontynuacji?

Źródło: The Hollywood Reporter