Uwięzieni na morzu. BBC szykuje jeszcze bardziej emocjonujący drugi sezon "Nightsleeper"

BBC oficjalnie potwierdziło powstanie drugiego sezonu serialu Nightsleeper. Decyzja nie dziwi – thriller okazał się jednym z największych telewizyjnych hitów 2024 roku. Nowa odsłona przyniesie jednak widzom spore zmiany. Twórcy rezygnują z pociągu, który był centralnym punktem pierwszego sezonu, i przenoszą akcję na morze.

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Pierwszy sezon opowiadał historię pasażerów nocnego pociągu, który stał się celem cyberataku. Tym razem napięcie przeniesie się na prom kursujący między Belfastem a Liverpoolem. To właśnie na wodach Morza Irlandzkiego rozegra się nowa, pełna zwrotów akcji historia.

Co istotne, drugi sezon będzie miał zupełnie nową obsadę. Do swoich ról nie powrócą Joe Cole i Alexandra Roach, którzy byli gwiazdami pierwszej odsłony serialu.

Zmiany zajdą również za kulisami produkcji. Za realizację drugiego sezonu odpowie Element Pictures, należące do Fremantle. Pierwszy sezon powstał pod szyldem Euston Films, które zakończyło działalność wkrótce po premierze serialu.

Reżyserami nowych odcinków zostaną James Kent i Chris Baugh. Nick Leather pozostanie związany z projektem jako producent wykonawczy. Produkcję wspiera również Northern Ireland Screen.

Powrót Nightsleeper to efekt ogromnego sukcesu pierwszego sezonu. Premierowy odcinek przyciągnął przed ekrany 8,5 miliona widzów, stając się największym debiutem dramatycznym BBC w 2024 roku. Serial odniósł także międzynarodowy sukces – dystrybutor Fremantle sprzedał prawa do emisji aż na 176 rynkach na całym świecie.

Data premiery drugiego sezonu nie została jeszcze ujawniona.

Źródło: Comingsoon