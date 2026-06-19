Nowe informacje o filmie "Death Stranding". Produkcja wchodzi w kluczowy etap

Fani gry Death Stranding mogą zacierać ręce. Po miesiącach ciszy wokół filmowej adaptacji pojawiły się długo wyczekiwane informacje. Reżyser i scenarzysta Michael Sarnoski ujawnił, że scenariusz filmu jest już ukończony, choć prace nad projektem wciąż trwają.

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W rozmowie twórca przyznał, że obecnie pracuje nad poprawkami do tekstu, które mają wzmocnić historię i jeszcze mocniej wyeksponować jej główne motywy. Co istotne, scenariusz otrzymał już akceptację Hideo Kojimy, twórcy uniwersum Death Stranding.

Największym zaskoczeniem może być jednak kierunek, w którym podąży ekranizacja. Sarnoski potwierdził, że film nie będzie bezpośrednią adaptacją wydarzeń znanych z gry. Zamiast tego widzowie poznają zupełnie nowych bohaterów funkcjonujących w tym samym postapokaliptycznym świecie.

To oryginalna historia osadzona w tym uniwersum. Możliwe, że pojawią się postacie znane z gry, ale sednem opowieści będą nowi bohaterowie i ich podróż – wyjaśnił reżyser.

Twórca podkreślił również, że zależy mu przede wszystkim na oddaniu emocji, jakie towarzyszyły mu podczas obcowania z grą. W centrum filmu mają znaleźć się motywy więzi międzyludzkich, izolacji, kreatywności oraz połączeń przekraczających granice czasu i przestrzeni.

Za produkcję odpowiada studio A24, które nie ujawniło jeszcze obsady. Ponieważ film opowie zupełnie nową historię, wiele wskazuje na to, że na ekranie zobaczymy innych aktorów niż ci, którzy wystąpili w grze.

Przypomnijmy, że Death Stranding, wydane w 2019 roku na PlayStation 4, opowiada historię Sama Portera Bridgesa. Bohater, w którego wcielił się Norman Reedus, przemierza zniszczone Stany Zjednoczone, dostarczając zaopatrzenie i pomagając odbudować więzi między odizolowanymi społecznościami po tajemniczej katastrofie.

Źródło: Collider