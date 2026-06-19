Niebawem premiera nowego serialu komediowego od Apple TV z udziałem Matthew McConaugheya i Woody’ego Harrelsona

Apple TV ogłosiło dziś, że nowy, ośmioodcinkowy serial komediowy "Bracia” zadebiutuje dwoma odcinkami w środę, 23 września. Kolejne będą emitowane co tydzień, aż do 4 listopada. W rolach głównych występują laureat Oscara "person-link" data-id="3563" href="https://fdb.pl/osoba/3563-matthew-mcconaughey">Matthew McConaughey oraz nominowany do Oscara Woody Harrelson, którzy są również producentami wykonawczymi serialu. Produkcją zajmuje się Paramount Television Studios, a showrunnerem i producentem wykonawczym jest wielokrotnie nominowany do nagrody Emmy i laureat nagrody Peabody Lee Eisenberg.

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Serial "Bracia" opowiada historię McConaugheya i Harrelsona, którzy wcielają się w samych siebie. Ich wieloletnia przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, gdy odkrywają sekret sprzed kilkudziesięciu lat: mogą być braćmi. Po tym, jak ślub córki Woody’ego kończy się fiaskiem, Woody zabiera rodzinę i udaje się do Austin na dłuższy pobyt na ranczu należącym do Matthew. Spokojny wyjazd szybko wymyka się spod kontroli, gdy matka Matthew, Ma Mac (Holland Taylor), przypadkowo ujawnia dawno skrywany sekret – przyjaciele mogą być spokrewnieni. Podczas gdy Woody wywraca życie na ranczu do góry nogami w poszukiwaniu prawdy, Matthew zmaga się z zupełnie innym kryzysem tożsamości: rozważa kandydowanie na gubernatora Teksasu. To pełna emocji, chaosu i humoru opowieść o przyjaźni, rodzinie, sławie oraz cienkiej granicy między mitem a rzeczywistością.

W obsadzie, obok Harrelsona i McConaugheya, znaleźli się również: Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan, Oona Yaffe oraz Holland Taylor.

Czekacie na tę produkcję?

Źródło: Apple TV+ / Informacja prasowa