Peacock zamawia serię "Dungeon Crawler Carl"

Peacock złożył zamówienie na serial "Dungeon Crawler Carl". Projekt ten będzie adaptacją popularnych książek science fiction Matta Dinnimana.

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Produkcją serialu zajmą się studio Fuzzy Door Setha MacFarlane'a oraz Universal Global Television. Dinniman objął funkcję współproducenta wykonawczego serialu. Napisaniem scenariusza zajmie się Chris Yost.

Fabuła serii książek opowiada o inwazji obcych, która zniszczyła większość ludzkości. Co co ocaleli zmuszeni są walczyć o życie w sadystycznym międzygalaktycznym teleturnieju. Głównym bohaterem jest weteran straży przybrzeżnej Carl, a partnerem zarozumiała i egocentryczna… kotka. Razem starają się przejść na kolejny poziom w piekielnie niezwyczajnym reality show transmitowanym w całej galaktyce. Ten niecodzienny duet walczy z potworami, kosmitami, szaloną sztuczną inteligencją, a nawet innymi ocalałymi.

Projekt jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju. Nie zostały ogłoszone jeszcze żadne dotyczące go castingi.

Źródło: Dark Horizons