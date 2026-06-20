Co naprawdę liczy się w Święta? Podpowiada Nam teaser polskiej komedii "Przepis na święta"

Kino Świat prezentuje zwiastun kolejnej polskiej komedii, która daje nam idealny przepis na to jak powinny wyglądać Święta Bożego Narodzenia. Przepis na święta to kolejne dzieło Magdaleny Nieć, po familijnych hitach O psie, który jeździł koleją.

Wczytywanie... kadr z filmu "Przepis na święta"

Przepis na święta to film, który z czułością przypomina, co naprawdę liczy się nie tylko w Boże Narodzenie – akceptacja, zrozumienie i bliskość.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi ciasta, ciastka, ciasteczka i inne smakowitości, które są wielką pasją Idy (Zofia Jastrzębska). Młoda kobieta kocha piec i marzy o własnej cukierni. Gdy w banku spotyka Piotra (Piotr Stramowski), przystojnego dyrektora, nie wie jeszcze, że ta rozmowa odmieni jej życie. Mężczyzna jest zafascynowany poczuciem humoru i bezkompromisowością dziewczyny. Ida to nie jedyna nowa znajomość w życiu Piotra – drugą jest jego 10-letni syn Nikodem, o którego istnieniu ten dowiaduje się dopiero teraz… Pojawienie się dziecka staje się wielkim wyzwaniem dla skupionych na karierze Piotra i jego humorzastej partnerki Klary (Sonia Mietielica). Zdecydowanie potrzebują teraz wsparcia w obowiązkach domowych. Traf chce, że na ogłoszenie odpowiada… Ida. W tej nieoczywistej układance, pośród aromatu świątecznych wypieków do głosu dojdą uczucia, a prawdziwa miłość okaże się największym prezentem.

Scenariusz napisała Nieć wraz z Katarzyną Gacek. Obsadę uzupełniają Adam Woronowicz, Danuta Stenka i Wiktor Wieczorek.

Przepis na święta wejdzie do polskich kin trochę przed świątecznym okresem, bo 6 listopada 2026 roku.

Źródło: Kino Świat