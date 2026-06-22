Glenn Danzig z Misfits rozwija swoje uniwersum. Powstaje film na podstawie jego komiksu

Legenda horror punku i frontman zespołu Misfits, Glenn Danzig, ponownie staje za kamerą. Muzyk, który od dekad buduje swoją pozycję jako jedna z najbardziej charakterystycznych postaci rocka i metalu, przygotowuje ekranizację własnego komiksu fantasy-horror "Hellmask".

Wczytywanie...

Hellmask będzie trzecim pełnometrażowym filmem wyreżyserowanym przez Danziga. Produkcja oparta jest na komiksie wydanym przez Verotik – założone przez artystę wydawnictwo specjalizujące się w horrorze, mrocznej fantastyce i komiksach dla dorosłych.

Komiks został zaprezentowany podczas obchodów 30-lecia Verotik w październiku 2023 roku i szybko wzbudził zainteresowanie zarówno fanów muzycznej twórczości Danziga, jak i jego komiksowego uniwersum.

Akcja rozgrywa się w brutalnym, średniowiecznym świecie pełnym czarnej magii, bezwzględnych wojowników i krwawych konfliktów. Oficjalny opis zapowiada gwałtowną, nadprzyrodzoną opowieść zanurzoną w gotyckiej atmosferze. Za produkcję filmu odpowiada doświadczony twórca kina niezależnego James Cullen Bressack, znany z projektów z pogranicza horroru i kina akcji. Obecnie trwają prace nad obsadą, a zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Dla fanów Misfits Hellmask to kolejny dowód na to, że Glenn Danzig konsekwentnie rozwija mroczne uniwersum, które buduje od początku swojej kariery. Zanim założył Verotik, artysta zasłynął jako współtwórca estetyki horror punku, a motywy grozy i nadprzyrodzoności od zawsze stanowiły ważny element jego twórczości.

To nie pierwszy raz, gdy Danzig przenosi swoje komiksy na ekran. W 2019 roku wyreżyserował antologię Verotika, a dwa lata później nakręcił westernowy horror Death Rider in the House of Vampires. Choć oba filmy wywołały mieszane reakcje, Hellmask zapowiada się jako jego najbardziej ambitny projekt filmowy.

Źródło: The Hollywood Reporter