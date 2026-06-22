"Kocie życie" - zwiastun animowanego serialu dla dorosłych Ricky'ego Gervaisa. Wulgarne koty rozmyślają nad sensem życia

Netflix zaprezentował pierwszy oficjalny zwiastun nowego sześcioodcinkowego serialu animowanego dla dorosłych stworzonego przez komika Ricky'ego Gervaisa. Produkcja nosząca tytuł Kocie życie wejdzie do streamingu 7 sierpnia 2026 roku.

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Animacją 2D w serialu zajmuje się Blink Industries. Fabuła serialu śledzi gang wulgarnych, dzikich kotów, siejących spustoszenie, rozmyślających o sensie życia i walczących o przetrwanie w brutalnym ludzkim świecie.

W obsadzie głosowej znajdują się Gervais, Diane Morgan, Kerry Goldiman, Tom Basden, Jo Hartley, David Earl, Tony Way, Andrew Brooke i Natalie Cassidy.

Gervais jest w tym tygodniu na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy, gdzie zadebiutował poniższy zwiastun. Pelni on rolę twórcy, scenarzysty i reżysera, a Elliot Dear współreżyseruje. Steven Hamilton Shaw, James Stevenson Bretton i Ben Lole są producentami wykonawczymi.

Źródło: Netflix, Dark Horizons