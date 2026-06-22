Jeden z najlepszych filmów tego roku, czyli "Sprawiedliwość owiec" za kilka dni w Prime Video!

Jedna z najbardziej oryginalnych historii ostatnich lat łączy w sobie zagadkę kryminalną, czarny humor i… nieoczywistych detektywów. Kiedy ludzie zawodzą, śledztwo przejmują owce. Film "Sprawiedliwość owiec" zadebiutuje na Prime Video 24 czerwca.

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George (Hugh Jackman) jest pasterzem, który co wieczór czyta swoim ukochanym owcom powieści kryminalne, przekonany, że te nie są w stanie go zrozumieć. Kiedy tajemniczy incydent zakłóca życie na farmie, owce postanawiają wziąć sprawy w swoje kopyta i same rozpoczynają śledztwo. Podążając za tropami i analizując zachowanie ludzi, udowadniają, że nawet owce mogą być znakomitymi detektywami.

W rolach głównych: Hugh Jackman, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Tosin Cole, a także Hong Chau i Emma Thompson oraz Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Chris O'Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsey, Brett Goldstein i Rhys Darby.

Zwiastun:

RECENZJA FILMU NA FDB.PL

Źródło: Prime Video / informacja prasowa