György Pálfi o uniwersalnych wartościach z punktu widzenia... kury. Zwiastun niemieckiego dramatu "Kura"

Aurora Films prezentuje polski zwiastun dość charakterystycznego i być może trochę kontrowersyjnego obrazu Kura. Produkcja ukazuje walkę o uniwersalne wartości, które jak się okazuje nie są ważne tylko dla gatunku ludzkiego.

Wczytywanie... kadr z filmu "Kura"

Główną bohaterką filmu jest tytułowa kura. Pozornie bezbronne zwierzę ucieka z przemysłowej fermy drobiu w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca, by wychować swoje pisklęta. Trafia do greckiej nadmorskiej wioski, gdzie schwytana zostaje przez właściciela podupadłej restauracji i siłą rzeczy „wchodzi” do ludzkiego świata. Jest uważną obserwatorką zupełnie obcej dla niej rzeczywistości. Staje się też niemym świadkiem ludzkich dramatów, związanych z kryzysem migracyjnym, rodzinnymi konfliktami czy chciwością.

Przyjmując nieoczywistą perspektywę, György Pálfi opowiada o uniwersalnych wartościach – wolności, bezpieczeństwie, macierzyństwie. Węgierski reżyser odważnie łączy filmowe gatunki, tworząc historię, która z jednej strony może nas bawić, a z drugiej jest prawdziwie poruszająca.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolę głównej bohaterki wcieliło się osiem prawdziwych węgierskich kur: Eszti, Szandi, Feri, Enci, Eti, Enikő, Nóra i Anett. Autorami scenariusza są Pálfi i Zsófia Ruttkay. Na ekranie w aktorskich rolach występują Yannis Kokiasmenos, Maria Diakopanayotou, Argyris Pandazaras i Antonis Tsiotsiopoulos.

Dramat Kura wejdzie do polskich kin 18 września 2026 roku.

Źródło: Aurora Films