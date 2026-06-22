Zwiastun dramatu "Młodsza siostra" - młoda algierka musi ukształtować swoją tożsamość

Do polskich kin wchodzi francuski dramatu ukazujący subtelny i poruszający portret młodej dziewczyny, która wchodzi w dorosłe życie i kształtuje swoją tożsamość. Aurora Films jako polski dystrybutor prezentuje pierwszy polski zwiastun dramatu Młodsza siostra.

Wczytywanie... kadr z filmu "Młodsza siostra"

Siedemnastoletnia Fatima (w tej roli Nadia Melliti) jest najmłodszą z trzech córek francusko-algierskiej rodziny mieszkającej na paryskich przedmieściach. Dziewczyna jest dobrą uczennicą, z zaangażowaniem uprawia sport, ma kochających rodziców. Na pozór więc jej życie to sielanka. Jej rzeczywistość to jednak ciągłe balansowanie między lojalnością wobec kochającej, ale dość konserwatywnej rodziny, wiarą muzułmańską a rodzącym się w niej pociągiem do kobiet. Fatima obawia się, że to ostatnie dla jej bliskich byłoby to nie do zaakceptowania. Rejestrując się na portalu randkowym, bohaterka zaczyna eksplorować swoją seksualność, poznawać własne potrzeby, zastanawiać się nad swoją tożsamością, zwłaszcza gdy wchodzi w relację z pielęgniarką Ji-Na (Ji-min Park). Związek przynosi Fatimie zarówno radość, jak i ból, pozwalając jej lepiej zrozumieć siebie.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Za znakomitą główną rolę, debiutantka Nadia Melliti otrzymała nagrodę dla najlepszej żeńskiej roli na festiwalu w Cannes oraz Cezara i Nagrodę Lumière dla najbardziej obiecującej aktorki.

Film napisał i wyreżyserował Hafsia Herzi. Obsadę uzupełniają Sophie Garagnon, Melissa Guers, Amina Ben Mohamed czy Rita Benmannana.

Młodsza siostra wejdzie do polskich kin 4 września 2026 roku.

Źródło: Aurora Films