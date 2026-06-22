Illumination potwierdza trzecie części "Sing" i "Sekretne życie zwierzaków domowych"

Illumination, studio animacji stojące za seriami filmowymi "Super Mario" i "Minionki" potwierdziło, że w przygotowaniu są trzecie części ich innych animowanych hitów. Mowa o Sing i Sekretne życie zwierzaków domowych.

Wczytywanie... kadr z animacji "Sekretne życie zwierzaków domowych"

Przed premierą animacji Minionki i straszydła w przyszłym tygodniu, dyrektor generalny Illumination, Chris Meledandri, potwierdził, że zarówno Sing 3, jak i The Secret Life of Pets 3 są w trakcie produkcji.

W rozmowie Meledandri mówi, że studio od jakiegoś czasu pracuje nad trzecim filmem Sekretnego życia zwierzaków domowych. Zajęło jednak mu to trochę czasu, bowiem realizacja trzeciej części według założeń Illumination miała mieć miejsce dopiero, gdy powstanie pomysł, na który ta seria naprawdę zasługuje. Najwidoczniej właśnie takie pomysł się pojawił. Nie znamy jednak na razie żadnych szczegółów. Chris Renaud powróci jako reżyser.

Jeśli chodzi zaś o trzeci film Sing, powróci scenarzysta i reżyser Garth Jennings. Film ma wprowadzić do ogólnej fabuły animacji zupełnie nowe pomysły.

To zdecydowanie dwa filmy, które nie tylko ja kocham, ale też twórcy je kochają. Zarówno "Sing", jak i "Sekretne życie zwierzaków domowych" przyciągają ogromną uwagę w studiu. Spodziewam się, że wkrótce będziemy mieli kilka ogłoszeń dotyczących obu tych projektów powiedział Meledandri.

Meledandri wskazuje również, że studio ma obecnie zaplanowany swój program do 2030 roku. Tym samym obie animacje powinny do tego czasu ujrzeć światło dzienne.

Od ostatniej części Sing minęło 5 lat, a od filmu Sekretne życie zwierzaków domowych 2 aż 7. Obie te animacje są jednak bardzo dochodowe i uwielbiane przez widzów.

Źródło: Dark Horizons