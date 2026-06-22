"Klara and the Sun" - pierwszy zwiastun filmu Taiki Waititiego

Sony Pictures zaprezentowało pierwszy zwiastun nowego filmu nagrodzonego Oscarem Taiki Waititiego Klara and the Sun. Film jest adaptacją powieści z 2021 roku laureata Nagrody Nobla Kazuo Ishiguro, która opowiada historię o samotności, relacjach międzyludzkich i granicach AI.

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Historia śledzi losy Klary (Jenna Ortega), Sztucznej Przyjaciółki, która pragnie tylko znaleźć idealny dom. Czeka ona na kupno w witrynie sklepu. W końcu los się do niej uśmiecha. Trafia do Josie (Mia Tharia). Obie od razu wyczuwają pokrewne dusze w drugiej osobie. Josie ma napięte relacje z matką (Amy Adams), obie bowiem poniosły wielkie straty. Niewinne zachwyty i niezachwiana lojalność Klary zaczynają leczyć rodzinę i rzucać światło na skomplikowany świat Josie.

W rolach głównych występują także Aran Murphy, Steve Buscemi i Natasha Lyonne. Waititi współtworzył adaptację z Dahvi Waller.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Klara and the Sun otrzymała ocenę PG-13 za elementy tematyczne, pewną przemoc i mocny język.

Premiera filmu w kinach 23 października 2026 roku. Polski dystrybutor tego dramatu nie jest jeszcze znany.

Dla Taiki Waititiego, znanego przede wszystkim z takich produkcji jak Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit czy Co robimy w ukryciu, Klara and the Sun to wyraźna zmiana kierunku. Jak mówi sam reżyser, to najbardziej dramatyczny projekt w jego dotychczasowej karierze.

Źródło: Sony Pictures, Dark Horizons