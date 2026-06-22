Komedia "Daleko jeszcze?" z Ice Cube doczeka się kolejnej kontynuacji!
Popularna komediowa seria z Ice Cube w roli głównej wreszcie, po prawie 20 latach od premiery drugiej części dostaje kontynuację. W obsadzie oprócz Cube powróci także Nia Long.
Trzecia część nosić będzie tytuł Are They Gone Yet? Pierwszy film znamy jako Daleko jeszcze?. Miał on swoją premierę w 2005 roku. Dostał on sequel dość szybko, bo już w 2007 roku zadebiutował Jak długo jeszcze?. Od tego momentu fani oczekiwali na ciąg dalszy, który wreszcie po latach nastąpi.
Cube i Long ponownie wcielą się odpowiednio w role Nicka Personsa i Suzanne Kingston-Persons. W kolejnej części Nick stanie przed największym wyzwaniem swojego życia: wnukami. Projekt jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju. Jego scenariusz piszą Chris Hazzard i Mike Fontana.
Zbudowaliśmy coś wyjątkowego dzięki tej franczyzie. Widzowie dorastali z Nickiem Personsem, a teraz Nick ma wnuki. Czas leci. Współpraca ze Skydance, by przekazać tę historię nowemu pokoleniu, to dokładnie taki ruch, do którego stworzono Cube Vision. Jestem podekscytowany nową współpracą
Pomimo słabego odbioru krytyków, oba filmy zdołały zarobić ponad 156 milionów dolarów w światowych box office. Co ciekawe franczyza dostała nawet własny sitcom. Serial był emitowany przez trzy sezony w latach 2010–2012, a główne role zagrały Terry Crews i Essence Atkins.
Are They Gone Yet? nie ma jeszcze daty premiery.
Źródło: Deadline
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