Komedia "Daleko jeszcze?" z Ice Cube doczeka się kolejnej kontynuacji!

Popularna komediowa seria z Ice Cube w roli głównej wreszcie, po prawie 20 latach od premiery drugiej części dostaje kontynuację. W obsadzie oprócz Cube powróci także Nia Long.

Wczytywanie... kadr z filmu "Jak długo jeszcze?"

Trzecia część nosić będzie tytuł Are They Gone Yet? Pierwszy film znamy jako Daleko jeszcze?. Miał on swoją premierę w 2005 roku. Dostał on sequel dość szybko, bo już w 2007 roku zadebiutował Jak długo jeszcze?. Od tego momentu fani oczekiwali na ciąg dalszy, który wreszcie po latach nastąpi.

Cube i Long ponownie wcielą się odpowiednio w role Nicka Personsa i Suzanne Kingston-Persons. W kolejnej części Nick stanie przed największym wyzwaniem swojego życia: wnukami. Projekt jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju. Jego scenariusz piszą Chris Hazzard i Mike Fontana.

Zbudowaliśmy coś wyjątkowego dzięki tej franczyzie. Widzowie dorastali z Nickiem Personsem, a teraz Nick ma wnuki. Czas leci. Współpraca ze Skydance, by przekazać tę historię nowemu pokoleniu, to dokładnie taki ruch, do którego stworzono Cube Vision. Jestem podekscytowany nową współpracą powiedział Cube o projekcie.

Pomimo słabego odbioru krytyków, oba filmy zdołały zarobić ponad 156 milionów dolarów w światowych box office. Co ciekawe franczyza dostała nawet własny sitcom. Serial był emitowany przez trzy sezony w latach 2010–2012, a główne role zagrały Terry Crews i Essence Atkins.

Are They Gone Yet? nie ma jeszcze daty premiery.

Źródło: Deadline