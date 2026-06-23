Szpiegowski serial "PONIES" anulowany po 1. sezonie

Klimatyczny szpiegowski serial Peacock PONIES został anulowany po zaledwie jednym sezonie. Produkcja ta miała swoją premierę na początku tego roku.

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Decyzja platformy jest mocno zaskakująca, bowiem ten rozgrywający się w czasach zimnej wojny serial otrzymał oszałamiająco dobre opinie od krytyków. Obecnie PONIES ma fenomenalny wynik 94% na Tomatometer i 83% na Popcornmeter na Rotten Tomatoes. Powód jego anulowania pozostaje niejasny. Co istotne, mimo swojego zachwycającego wyniku jakościowego, nie znalazł miejsca na liście Nielsena w pierwszej dziesiątce streamingowej po styczniowej premierze. Być może to właśnie nie wystarczająca oglądalność mocno przyczyniła się do jego skasowania? Niestety cyfry w tej kwestii są często o wiele bardziej znaczące niż pozytywne recenzje.

Moskwa, 1977 rok. Dwie PONIES (ang. persons of no interest, co w slangu wywiadu oznacza osoby, które nie są o nic podejrzane) pracują jako sekretarki w ambasadzie amerykańskiej. Gdy ich mężowie zostają zabici w tajemniczych okolicznościach na terenie ZSRR, kobiety stają się agentkami CIA. Bea (Emilia Clarke) jest wykształconą, biegle mówiącą po rosyjsku córką radzieckich imigrantów. Towarzysząca jej Twila (Haley Lu Richardson), to odważna dziewczyna z małego miasteczka, która nie boi się mówić tego, co myśli. Razem starają się odkryć wielki spisek z czasów zimnej wojny i poznać przyczynę śmierci swoich mężów.

Susanna Fogel napisała scenariusz, a David Iserson był showrunnerem. W rolach głównych wystąpiły Emilia Clarke i Haley Lu Richardson.

Źródło: ComingSoon