Najlepsza przyjaźń jest warta tego, by o nią walczyć. Nowe zapowiedzi "Zapomnianej wyspy"

DreamWorks Animation, studio, które stworzyło niezapomniane więzi między chłopcem a smokiem w Jak wytresować smoka, ogrem i osłem w Shreku oraz robotem i pisklęciem w Dziki robot, przedstawia teraz pełną blasku i emocji historię o dwojgu najlepszych przyjaciół, którzy muszą się odnaleźć, zanim ich drogi się rozejdą. W sieci zadebiutowały dwie nowe zapowiedzi animacji Zapomniana wyspa, jedna polska zaprezentowana przez Tylko Hity, a druga międzynarodowa od Universal Pictures.

Wczytywanie... kadr z animacji "Zapomniana wyspa"

Film został napisany i wyreżyserowany przez nominowanych do Oscara Joela Crawforda i Januel Mercado, a jego producentem jest Mark Swift. To twórcy stojący za Kotem w butach: Ostatnie życzenie.

Zdobywczyni nagród Grammy i Oscara H.E.R. oraz Liza Soberano użyczają głosów Jo i Raissie – świeżo upieczonym absolwentkom liceum, które przyjaźnią się od najmłodszych lat, ale stoją u progu zupełnie różnych ścieżek życia. Podczas wspólnego świętowania ich ostatniej nocy razem Jo i Raissa natrafiają na tajemniczy portal, który przenosi je na fantastyczną wyspę Nakali – pełną magicznych i mitologicznych stworzeń, o których słyszały w dzieciństwie od swoich filipińskich rodzin. Niektóre z nich staną się ich przyjaciółmi, inne wrogami. W towarzystwie dobrze intencjonowanego, choć nieco nieporadnego wilko-psa Rawwa (Dave Franco) oraz niewielkiej, lecz dzielnej grupy towarzyszy, Jo i Raissa muszą zmierzyć się z Dreaded Manananggal (Lea Salonga) – najgroźniejszą istotą na wyspie. Gdy odkrywają, że ceną powrotu do domu są wspomnienia całej ich przyjaźni, dziewczyny muszą znaleźć sposób na opuszczenie wyspy, zanim na zawsze o sobie zapomną.

Poniżej wspomniane zapowiedzi. Pierwsza polska, druga międzynarodowa.

W gwiazdorskiej obsadzie dubbingowej znaleźli się także: Jenny Slate, Manny Jacinto, Dolly de Leon, Jo Koy oraz Ronny Chieng.

Zapomniana wyspa wejdzie do polskich kin 2 października 2026 roku.

Źródło: Universal Pictures, Tylko Hity