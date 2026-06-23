Dan Trachtenberg twórcą familijnego horroru. Reżyser nakręci animację

Reżyser trzech obrazów z serii Predator i katastroficznego Cloverfield Lane 10 – Dan Trachtenberg, zwraca swoją uwagę ku czemuś mniej makabrycznemu. Chce zrealizować animowany horror, ale przeznaczony dla młodszych widzów, tak aby rodzice mogli obejrzeć go wraz ze swoimi pociechami.

Wczytywanie... kadr z filmu "Predator: Strefa zagrożenia"

Trachtenberg będzie współreżyserem i producentem obecnie niezatytułowanego jeszcze filmu animowanego opartego na powieści graficznej Freddy the 13th Yehudiego Mercado. Obraz ten od Paramount Animation jak mówi reżyser, ma przynieść "porządne strachy i śmiechy dla całej rodziny." Trachtenberg celuje w kategorię wiekową PG-rated.

Historia ukazana w animacji opowiedzieć ma o rodzinnych wakacjach, które wymknęły się spod kontroli, gdy zabawny wujek Freddy przypadkowo zabija Boogeymana i przejmuje jego moce. Z mroku szybko wyłaniają się kolejni zabójcy pragnący go pokonać. Teraz Freddy wraz z rodziną musi wyruszyć na misję, by złamać klątwę. Ma na to trzynaście nocy.

Mercado będzie współreżyserem, a producentem został także Ben Rosenblatt. Projekt został po raz pierwszy ogłoszony na odbywającym się obecnie Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy.

Jesteście ciekawi tej produkcji? Szczerze mówiąc obecnie bardzo mało jest takich "strasznych" dzieł do obejrzenia z dzieckiem. Co o tym sądzicie? Też Wam ich brakuje?

Źródło: Dark Horizons