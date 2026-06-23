Dan Trachtenberg twórcą familijnego horroru. Reżyser nakręci animację
Reżyser trzech obrazów z serii Predator i katastroficznego Cloverfield Lane 10 – Dan Trachtenberg, zwraca swoją uwagę ku czemuś mniej makabrycznemu. Chce zrealizować animowany horror, ale przeznaczony dla młodszych widzów, tak aby rodzice mogli obejrzeć go wraz ze swoimi pociechami.
Trachtenberg będzie współreżyserem i producentem obecnie niezatytułowanego jeszcze filmu animowanego opartego na powieści graficznej Freddy the 13th Yehudiego Mercado. Obraz ten od Paramount Animation jak mówi reżyser, ma przynieść "porządne strachy i śmiechy dla całej rodziny." Trachtenberg celuje w kategorię wiekową PG-rated.
Historia ukazana w animacji opowiedzieć ma o rodzinnych wakacjach, które wymknęły się spod kontroli, gdy zabawny wujek Freddy przypadkowo zabija Boogeymana i przejmuje jego moce. Z mroku szybko wyłaniają się kolejni zabójcy pragnący go pokonać. Teraz Freddy wraz z rodziną musi wyruszyć na misję, by złamać klątwę. Ma na to trzynaście nocy.
Mercado będzie współreżyserem, a producentem został także Ben Rosenblatt. Projekt został po raz pierwszy ogłoszony na odbywającym się obecnie Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy.
Jesteście ciekawi tej produkcji? Szczerze mówiąc obecnie bardzo mało jest takich "strasznych" dzieł do obejrzenia z dzieckiem. Co o tym sądzicie? Też Wam ich brakuje?
Źródło: Dark Horizons
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