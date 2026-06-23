"Magiczny autobus" z aktorską wersją! Znamy pierwsze nazwiska!

Pamiętacie jeszcze kultową bajkę animowaną z lat 90. XX wieku Magiczny autobus? Kto nie chciałby wsiąść do pojazdu pani Loczek? Teraz, po latach będziecie mieć możliwość ponownie przeżyć największą przygodę swojego życia. Legendary Entertainment i Scholastic Entertainment współpracują w celu realizacji aktorskiej wersji popularnej serii opartej na książkach dla dzieci Joanny Cole i Bruce'a Degena.

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Za kamerą filmu live action stanie Rob Letterman, który na swoim koncie ma Podróże Guliwera, Gęsią skórkę oraz Pokemon: Detektyw Pikachu. Będzie on także autorem scenariusza. Główną rolę pani Loczek zagra Elizabeth Banks.

Magiczny autobus opowiada o przygodach grupki dzieci, które pod okiem ekscentrycznej nauczycielki nauk ścisłych pani Loczek, badają różne elementy współczesnego życia, podróżując magicznym autobusem, który zmienia swoją postać. Zależnie od potrzeb staje się batyskafem, samolotem lub rakietą kosmiczną.

Data premiery tej aktorskiej produkcji na razie nie jest znana.

Najbardziej znaną ekranizacją książek jest animacja Magiczny autobus z lat 1994-1997, który był pierwszym w pełni animowanym serialem PBS i w którym Lily Tomlin użyczyła głosu pani Loczek. Po latach Netflix zrealizował kontynuację pt. Magiczny autobus znów rusza w trasę, w którym Tomlin ponownie wcieliła się w panią Loczek, a Kate McKinnon zagrała jej młodszą siostrę, panią Fionę. Ten serial był emitowany przez trzy sezony w latach 2017–2021.

Źródło: Deadline