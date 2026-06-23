Zwiastun "The Debut", nowego filmu Jesse'go Eisenberga z Julianne Moore
A24 prezentuje pierwszy zwiastun musicalowej komedii z kategorią R w reżyserii Jessego Eisenberga The Debut, w której występuje on także u boku Julianne Moore i Paula Giamattiego.
Historia śledzi losy Mony Friedman, granej przez Moore, która początkowo jest nieśmiałą, skromną gospodynią domową. Kobieta zostaje obsadzona w małej roli w teatrze społecznościowym w New Jersey. Pod wpływem silnego reżysera zatraca się w roli i świecie spektaklu. Przemienia się w gorliwą aktorkę, gotową zrobić wszystko, by ochronić swą artystyczną rolę, nawet jeśli oznacza to wojnę z dominującym reżyserem (w tej roli Giamatti).
Eisenberg oprócz objęcia stanowiska reżysera, jest także scenarzystą oraz autorem muzyki do filmu. Pojawia się również na ekranie. Wciela się w teatralnego kolegę Mony. Obsadę uzupełniają Halle Bailey, Cara Buono, Craig Bierko, Eldar Isgandarov i Bernadette Peters.
Poniżej wspomniany zwiastun:
A tak prezentują się pierwsze plakaty nadchodzącej produkcji:
Eisenberg ostatnio wyreżyserował Prawdziwy ból, za który Kieran Culkin otrzymał Oscara za najlepszą rolę drugoplanową.
The Debut zadebiutuje w 2026 roku. Jego dokładna data premiery zostanie dopiero podana.
Źródło: X, Dark Horizons
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