Zwiastun "The Debut", nowego filmu Jesse'go Eisenberga z Julianne Moore

A24 prezentuje pierwszy zwiastun musicalowej komedii z kategorią R w reżyserii Jessego Eisenberga The Debut, w której występuje on także u boku Julianne Moore i Paula Giamattiego.

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Historia śledzi losy Mony Friedman, granej przez Moore, która początkowo jest nieśmiałą, skromną gospodynią domową. Kobieta zostaje obsadzona w małej roli w teatrze społecznościowym w New Jersey. Pod wpływem silnego reżysera zatraca się w roli i świecie spektaklu. Przemienia się w gorliwą aktorkę, gotową zrobić wszystko, by ochronić swą artystyczną rolę, nawet jeśli oznacza to wojnę z dominującym reżyserem (w tej roli Giamatti).

Eisenberg oprócz objęcia stanowiska reżysera, jest także scenarzystą oraz autorem muzyki do filmu. Pojawia się również na ekranie. Wciela się w teatralnego kolegę Mony. Obsadę uzupełniają Halle Bailey, Cara Buono, Craig Bierko, Eldar Isgandarov i Bernadette Peters.

Poniżej wspomniany zwiastun:

A tak prezentują się pierwsze plakaty nadchodzącej produkcji:

Eisenberg ostatnio wyreżyserował Prawdziwy ból, za który Kieran Culkin otrzymał Oscara za najlepszą rolę drugoplanową.

The Debut zadebiutuje w 2026 roku. Jego dokładna data premiery zostanie dopiero podana.

Źródło: X, Dark Horizons