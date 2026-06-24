Twórcy "Man of Tomorrow" zapowiadają rozbudowę świata DCU

Do sieci trafiły nowe informacje dotyczące powstającego filmu "Man of Tomorrow" w reżyserii Jamesa Gunna. Produkcja, która jest obecnie w trakcie realizacji, osiągnęła właśnie półmetek prac na planie zdjęciowym.

Wczytywanie...

Nowymi szczegółami podzielił się producent wykonawczy Lars Winter podczas premiery "Supergirl". W rozmowie z Brandonem Davisem potwierdził, że prace na planie przebiegają zgodnie z harmonogramem i ujawnił, że DC Studios konsekwentnie rozwija koncepcję "rodziny Supermana" w ramach nowego uniwersum DC.

Tworzymy rodzinę Supermana. Widzicie już, jak Superman i Supergirl zaczynają funkcjonować jako drużyna. Ponownie wprowadziliśmy także kilku naszych przyjaciół z Hall of Justice. Budujemy coś większego. Teraz obserwujemy, jak cała nasza ekipa mierzy się z zupełnie nowym poziomem zagrożenia.

powiedział Winter

W międzyczasie "The Hollywood Reporter" informuje, że współszefowie DC Studios, James Gunn i Peter Safran, spotkali się już z Davidem Ellisonem, prezesem Paramount Skydance, który odwiedził plan filmu w Atlancie. Według Wintera dotychczasowa współpraca z nowym kierownictwem przebiega bardzo dobrze. Producent podkreślił, że Ellison miał okazję zapoznać się z planami studia i wykazuje duże wsparcie dla obranej strategii rozwoju marki.

Winter potwierdził również, że grana przez Milly Alcock Supergirl odegra "istotną rolę" w kolejnym filmie po "Man of Tomorrow". Nie ujawnił jednak, o jaki projekt chodzi ani jakie dokładnie znaczenie będzie miała bohaterka dla dalszego rozwoju DC Universe. Wypowiedzi producenta sugerują, że DC Studios coraz mocniej stawia na wzajemne powiązania między bohaterami i stopniowo przygotowuje grunt pod większe wydarzenia zespołowe, które mogą stać się jednym z filarów nowego DCU.

"Supergirl" do polskich kin wejdzie już w najbliższy weekend.

Źródło: The Hollywood Reporter