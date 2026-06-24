Twórca "Coś za mną chodzi" nowym scenarzystą "Five Nights at Freddy's 3"

Według najnowszych doniesień David Robert Mitchell, reżyser i scenarzysta cenionych filmów "Coś za mną chodzi" oraz "Tajemnice Silver Lake", został zaangażowany do napisania scenariusza trzeciej odsłony filmowej franczyzy "Five Nights at Freddy’s".

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Dotychczas za scenariusze obu części odpowiadał twórca gier Scott Cawthon. Choć filmy okazały się dużym sukcesem komercyjnym, spotkały się z chłodnym przyjęciem ze strony krytyków. Szczególnie często krytykowano właśnie warstwę scenariuszową. Druga część serii może obecnie "pochwalić się" zaledwie 13-procentową oceną w serwisie Rotten Tomatoes.

Informacja o możliwym udziale Mitchella pojawiła się za sprawą aktora Skeeta Ulricha. Podczas występu na konwencie Sinister Creature Con aktor zdradził, że prace nad trzecią częścią wciąż trwają, a scenariusz znajduje się obecnie w przygotowaniu.

Czekamy na trzeci scenariusz, żeby nakręcić trzeci film. Facet, który napisał "Coś za mną chodzi", właśnie nad nim pracuje. Z tego, co słyszałem, będzie w nim sporo Matthew Lillarda i mnie.

powiedział Ulrich

Jeśli doniesienia się potwierdzą, będzie to znaczące wzmocnienie kreatywnego zaplecza serii. Mitchell należy do grona najbardziej cenionych współczesnych twórców kina gatunkowego, a jego filmy regularnie zbierają pozytywne recenzje zarówno od krytyków, jak i widzów. Wkrótce na ekrany trafi również jego najnowszy projekt, "Koniec ulicy **Dębowej".

"Five Nights at Freddy’s" pozostaje potężnym sukcesem finansowym. Pierwszy film zarobił około 297 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 20 milionów, natomiast sequel osiągnął wynik 240 milionów dolarów przy budżecie szacowanym na 36 milionów.

Źródło: darkhorizons.com