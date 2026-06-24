"Batman: Knightfall" z pierwszym zwiastunem!

Warner Bros. Pictures Animation i DC Studios zaprezentowały pierwszy zwiastun animowanej trylogii "Batman: Knightfall". Projekt będzie ekranizacją jednej z najbardziej cenionych i wpływowych historii w dziejach komiksowego Batmana, publikowanej pierwotnie w latach 1993–1994.

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Wraz z premierą zwiastuna ujawniono także obsadę głosową. W rolę Bruce’a Wayne’a/Batmana wcieli się Anson Mount. Jego głównego przeciwnika, Bane’a, zagra Michael Mando, natomiast postaci Azraela użyczy głosu Pablo Schreiber.

"Knightfall" opowie historię jednego z najtrudniejszych okresów w życiu Mrocznego Rycerza. Gotham pogrąża się w chaosie po masowej ucieczce więźniów z Arkham, podczas gdy Bane realizuje długofalowy plan mający doprowadzić Batmana do fizycznego i psychicznego wyczerpania. Kulminacją tej kampanii staje się słynna konfrontacja, w której złoczyńca łamie kręgosłup Bruce’a Wayne’a.

Po upadku Batmana jego miejsce zajmuje Jean-Paul Valley, znany jako Azrael. Nowy obrońca Gotham stopniowo staje się coraz bardziej brutalny i nieprzewidywalny, podważając ideały, które przez lata reprezentował Batman. Ostatecznie Bruce Wayne odzyskuje zdrowie i podejmuje próbę odzyskania swojego dziedzictwa.

Za reżyserię pierwszej części odpowiada Jeff Wamester, natomiast scenariusz napisał Jeremy Adams. Premiera pierwszej odsłony trylogii została zaplanowana jeszcze na ten rok.

Oto teaser:

Źródło: Warner Bros. Pictures