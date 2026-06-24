Abelard Giza "Wentyl" w Helios na Scenie

Sieć kin Helios zaprasza już 27 czerwca w środę o godzinie 18:00 na kolejną odsłonę cyklu "Helios na Scenie". Tym razem Abelard Giza ze swoim programem "Wentyl".

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WENTYL to siódmy solowy program stand-upowy Abelarda Gizy. Występy na żywo odbywały się od sierpnia 2024 roku do maja 2026 roku. Dziesięć lat po wydaniu swojego pierwszego programu „Proteus Vulgaris”, zarejestrowanego w warszawskiej Harendzie, Abelard postanowił wrócić na scenę kameralnego, klimatycznego miejsca. Wybór padł na legendarny KIJ w Łodzi.

Nagranie programu odbyło się w pierwszej lokalizacji tego klubu. Podobnie jak podczas dwóch poprzednich tras, również tym razem Abelardowi towarzyszyli znakomici komicy – Kuba Śliwka i Janusz Pietruszka, których fragmenty występów będzie można zobaczyć także podczas projekcji.

Przygotuj się ponad 100 minut doskonałej zabawy! Tylko w kinach Helios.

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Źródło: Helios / informacja prasowa