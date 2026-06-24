Tom Cruise w nowym zwiastunie "Diggera". Warner promuje film nietypową retrospektywą kariery aktora!

Warner Bros. Pictures rozpoczęło nietypową kampanię promocyjną filmu "Digger", najnowszego projektu Alejandro Gonzáleza Iñárritu. Wytwórnia opublikowała nowy teaser produkcji z Tomem Cruise’em w roli głównej, jednak sam materiał został zaprezentowany w dość niekonwencjonalny sposób.

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20-sekundowy fragment filmu pojawia się dopiero na końcu trwającej ponad trzy minuty retrospektywy kariery Cruise’a. Materiał przypomina przekrojowy zwiastun filmografii aktora i zawiera sceny z niemal wszystkich najważniejszych tytułów w jego dorobku, także tych wyprodukowanych przez konkurencyjne studia.

Dopiero po tej filmowej podróży przez karierę gwiazdora widzowie otrzymują pierwsze nowe ujęcia z "Diggera". Film został nakręcony na taśmie 35 mm w formacie VistaVision. Za zdjęcia odpowiada wielokrotnie nagradzany Emmanuel Lubezki. W obsadzie znaleźli się również Riz Ahmed, Sandra Hüller, John Goodman oraz Jesse Plemons.

"Digger" trafi do kin w październiku. Pełny zwiastun filmu ma zostać opublikowany 13 lipca.

Źródło: Warner Bros. Pictures