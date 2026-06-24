To nie różdżka ani Nimbus! Ten rekwizyt z Harry’ego Pottera jest wart fortunę

W oczekiwaniu na premierę nowego serialu o Harrym Potterze od HBO Max, pojawiło się interesujące zestawienie dotyczące najbardziej wartościowych rekwizytów z filmowej serii. Okazuje się, że najdroższym przedmiotem związanym z magicznym światem nie była ani różdżka Harry’ego, ani legendarna miotła.

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Nowe badanie oparte na danych domu aukcyjnego Propstore wykazało, że najwyższą cenę osiągnęła słynna Mapa Huncwotów. Kultowy rekwizyt został sprzedany na aukcji 5 grudnia 2024 roku za imponującą kwotę 324 112 dolarów.

Mapa Huncwotów po raz pierwszy pojawiła się w filmie Harry Potter i więzień Azkabanu. Przedstawiała szczegółowy plan Hogwartu i pozwalała śledzić położenie wszystkich osób znajdujących się na terenie szkoły magii. Egzemplarz sprzedany na aukcji zawierał również specjalne etui.

Wczytywanie... Mapa Huncwotów

Drugie miejsce w rankingu zajął ekranowy znak peronu 9¾, który we wrześniu 2025 roku osiągnął cenę 138 600 dolarów. Na trzeciej pozycji znalazła się drewniana różdżka tytułowego bohatera, sprzedana za 127 924 dolary. W gronie rekwizytów, które przekroczyły wartość 100 tys. dolarów, znalazł się także zniszczony kostium Harry’ego Pottera wraz z charakterystycznymi okularami.

Wśród innych wyjątkowo cennych pamiątek znalazły się między innymi miotła Nimbus 2001, szata Albusa Dumbledore’a, różdżka Dumbledore’a oraz okulary Harry’ego. Ceny tych przedmiotów wahały się od ponad 53 tys. do 85 tys. dolarów.

Łączna wartość 15 najdroższych rekwizytów ze wszystkich ośmiu filmów o Harrym Potterze przekroczyła 1,5 mln dolarów. Rosnące zainteresowanie kolekcjonerów może być związane z nadchodzącym serialem HBO Max, który ma na nowo rozbudzić popularność świata stworzonego przez J.K. Rowling.

Źródło: ComingSoon