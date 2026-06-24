Daisy Edgar-Jones w kultowej historii miłosnej. Pierwszy plakat "Rozważnej i romantycznej"

Fani twórczości Jane Austen mają powody do radości. Studio Focus Features zaprezentowało pierwszy oficjalny plakat nowej ekranizacji Rozważnej i romantycznej, ujawniając jednocześnie datę premiery długo wyczekiwanego zwiastuna. Pierwsze materiały promocyjne pozwalają także przyjrzeć się głównym bohaterkom, w które wcielają się Daisy Edgar-Jones i Esmé Creed-Miles.

Wczytywanie...

Jak poinformowało Focus Features, zwiastun filmu trafi do sieci już 25 czerwca 2026 roku. Sama produkcja zadebiutuje w kinach 16 października 2026 roku.

Daisy Edgar-Jones wciela się w Elinor Dashwood, natomiast Esmé Creed-Miles gra jej siostrę Marianne. Obie bohaterki zostały pokazane w malowniczych wiejskich krajobrazach oraz kostiumach wiernie oddających realia epoki.

Twórcy podkreślają, że film ma być świeżym spojrzeniem na jedną z najbardziej cenionych historii miłosnych w literaturze. Opowieść skoncentruje się na relacjach rodzinnych, siostrzanej więzi oraz poszukiwaniu miłości i szczęścia w świecie pełnym społecznych ograniczeń.

Wczytywanie... plakat

W obsadzie znaleźli się również Caitríona Balfe jako pani Dashwood, George MacKay jako Edward Ferrars, Frank Dillane jako John Willoughby, Herbert Nordrum jako pułkownik Brandon oraz Fiona Shaw w roli pani Jennings.

Za reżyserię odpowiada Georgia Oakley. Scenariusz przygotowała Diana Reid, autorka bestsellerowych powieści Love & Virtue, Seeing Other People oraz Signs of Damage.

Źródło: ComingSoon