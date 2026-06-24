"Avatar: Ogień i popiół" dostępny na Disney+

Disney+ powiększył swoją bibliotekę o jeden z największych kinowych hitów ostatnich miesięcy. Na platformę właśnie trafił film Avatar: Ogień i popiół, czyli trzecia część kultowej serii science fiction stworzonej przez Jamesa Camerona.

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Produkcja zadebiutowała w kinach pod koniec 2025 roku i okazała się kolejnym globalnym sukcesem studia 20th Century Studios. Film zarobił ponad 1,4 miliarda dolarów na całym świecie, potwierdzając niesłabnącą popularność świata Pandory.

Akcja nowej odsłony ponownie skupia się na rodzinie Sullych. Jake Sully i Neytiri próbują poradzić sobie z tragicznymi wydarzeniami, które odcisnęły piętno na ich bliskich. W trakcie podróży przez spektakularne krajobrazy Pandory bohaterowie spotykają nowych sojuszników, ale także stają naprzeciw niebezpiecznego przeciwnika.

Największym zagrożeniem okazują się Ludzie Popiołu – wojowniczy klan Na’vi dowodzony przez tajemniczą Varang. Nowa frakcja odwróciła się od Eywy i tradycyjnych wartości swojego ludu, co prowadzi do jednego z najpoważniejszych konfliktów w historii serii.

W obsadzie ponownie pojawili się znani z poprzednich części Sam Worthington jako Jake Sully oraz laureatka Oscara Zoe Saldaña w roli Neytiri. Powróciła także zdobywczyni Oscara Kate Winslet jako Ronal.

Za reżyserię odpowiada oczywiście James Cameron, który współtworzył scenariusz wraz z Rickiem Jaffą i Amandą Silver.

Choć film zdobył niższe oceny od poprzednich części i obecnie może pochwalić się 66-procentowym wynikiem w serwisie Rotten Tomatoes, nie przeszkodziło mu to w osiągnięciu imponującego wyniku finansowego. Teraz widzowie, którzy przegapili seans kinowy, mogą sprawdzić najnowszą przygodę mieszkańców Pandory bez wychodzenia z domu.

Źródło: Disney