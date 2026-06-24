Rekordowy hit Paramount+ wraca. "Ranczo Duttonów" oficjalnie z 2. sezonem

Paramount+ nie zamierza żegnać się z jednym ze swoich największych tegorocznych sukcesów. Platforma oficjalnie ogłosiła zamówienie 2. sezonu serialu Ranczo Duttonów, nowego spin-offu uniwersum Yellowstone. Co ciekawe, decyzja zapadła jeszcze przed emisją finału pierwszego sezonu, który zadebiutuje 3 lipca.

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Wczesne przedłużenie nie jest jednak zaskoczeniem. Produkcja z Kelly Reilly i Cole’em Hauserem w rolach głównych od momentu premiery bije kolejne rekordy oglądalności i szybko stała się jednym z najgłośniejszych seriali roku.

Według danych Paramount+, pierwszy odcinek przyciągnął aż 12,9 miliona widzów na całym świecie w ciągu pierwszego tygodnia od premiery. To najlepszy start serialu oryginalnego w historii platformy. Dodatkowo debiut na antenie Paramount Network zgromadził 2,9 miliona widzów podczas emisji dwóch pierwszych odcinków, stając się największą premierą serialową w telewizji kablowej od 2023 roku.

Sam premierowy epizod obejrzało 1,85 miliona widzów, co zapewniło produkcji pierwsze miejsce wśród wszystkich programów rozrywkowych emitowanych w telewizji kablowej. Serial dominował również w streamingu, zajmując pozycję najchętniej oglądanej produkcji tygodnia według wstępnych danych Nielsen.

Akcja Rancza Duttonów śledzi losy Beth Dutton i Ripa Wheelera, którzy próbują rozpocząć nowe życie z dala od wydarzeń znanych z Yellowstone. Spokojna przyszłość okazuje się jednak niemożliwa, gdy na ich drodze staje bezwzględny rywal gotowy zrobić wszystko, by utrzymać swoje imperium.

Twórcą serialu jest Chad Feehan, który pełni również funkcję showrunnera. Produkcja powstała na podstawie postaci stworzonych przez Taylora Sheridana i Johna Linsona. W obsadzie znaleźli się także Ed Harris, Annette Bening, Finn Little, Jai Courtney oraz Natalie Alyn Lind.

Źródło: Deadline