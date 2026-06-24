Batman nie zwalnia tempa. Na fanów czeka aż 8 nowych filmów i seriali

Fani Batmana mogą szykować się na prawdziwą ofensywę ze strony DC. Mroczny Rycerz znajduje się obecnie w centrum jednego z największych planów rozwoju marki od wielu lat. W przygotowaniu jest aż sześć filmów i seriali związanych z Gotham, a wśród nich znajdują się zarówno widowiskowe produkcje aktorskie, animacje dla dorosłych, jak i spin-offy poświęcone kultowym bohaterom oraz złoczyńcom.

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Jednym z najgłośniejszych projektów jest animowana trylogia Batman: Knightfall, oparta na legendarnej historii komiksowej z lat 90. To właśnie w niej Bane doprowadza Batmana do granic wytrzymałości i dokonuje jednego z najbardziej pamiętnych czynów w historii komiksów – łamie mu kręgosłup. Pierwsza część została już pokazana podczas festiwalu animacji w Annecy i jeszcze w tym roku trafi do widzów.

Nie zwalnia również serial Batman: Mroczny mściciel. Doceniona przez krytyków animacja powróci z drugim sezonem już 31 lipca 2026 roku. Nowe odcinki mają wprowadzić jednego z największych przeciwników Batmana – Jokera. Twórcy zapowiadają mroczniejszą historię i jeszcze więcej klimatu noir inspirowanego latami 40.

Ogromne emocje budzi także The Batman Part II. Kontynuacja hitu Matta Reevesa ponownie pokaże Roberta Pattinsona jako Bruce’a Wayne’a. Tym razem Gotham ma zostać spowite zimą, a produkcja zmierza obecnie do premiery zaplanowanej na październik 2027 roku.

Równolegle rozwijane jest nowe filmowe wcielenie Batmana w uniwersum DC kierowanym przez Jamesa Gunna. Film The Brave and the Bold przedstawi Bruce’a Wayne’a oraz Damiana Wayne’a, czyli syna Batmana i jednocześnie nowego Robina. Choć data premiery nie została jeszcze ujawniona, produkcja pozostaje jednym z najważniejszych projektów całego nowego DCU.

Na tym jednak nie koniec. W 2028 roku do kin trafi animowany film Dynamic Duo, który skupi się na Dicku Graysonie i Jasonie Toddzie – dwóch Robinach, zanim jeszcze przejęli swoje późniejsze role w uniwersum DC. Projekt powstaje pod okiem Matta Reevesa i ma funkcjonować jako samodzielna historia.

Swoją szansę na błyszczenie otrzyma również jeden z najbardziej niezwykłych przeciwników Batmana. Film Clayface opowie historię narodzin kultowego złoczyńcy zdolnego do zmieniania kształtu. Produkcja ma być utrzymana w konwencji horroru dla dorosłych widzów i zadebiutuje w październiku 2026 roku.

Tak rozbudowanego planu dla Batmana nie było od lat. DC wyraźnie stawia na swoją największą ikonę, rozwijając jednocześnie kilka różnych wersji Mrocznego Rycerza.

Źródło: ComingSoon