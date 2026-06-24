Prime Video nie rezygnuje z hitu. "Niezwyciężony" wróci z 6. sezonem

Prime Video nie zamierza zwalniać tempa z jednym ze swoich największych animowanych sukcesów. Platforma oficjalnie ogłosiła zamówienie 6. sezonu serialu Niezwyciężony, mimo że piąta odsłona produkcji wciąż nie doczekała się premiery.

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To kolejny dowód na ogromne zaufanie, jakim streamingowy gigant darzy adaptację komiksów Roberta Kirkmana. Decyzja zapadła na wiele miesięcy przed debiutem nowych odcinków, co zdarza się tylko w przypadku największych hitów.

Ogłoszenie przyniosło również ważny rekord. Dzięki kolejnemu przedłużeniu serial stał się najdłużej emitowanym animowanym serialem oryginalnym platform streamingowych ex aequo z kultowym serialem animowanym BoJack Horseman.

Twórcy mają powody do zadowolenia. Według danych Skybound Entertainment czwarty sezon okazał się najchętniej oglądaną odsłoną w historii serii. Produkcja trafiła do czołowej dziesiątki najpopularniejszych tytułów Prime Video w ponad 50 krajach, potwierdzając swoją globalną popularność.

Nowe informacje ujawniono podczas prestiżowego Annecy International Animation Festival. Oprócz ogłoszenia 6. sezonu potwierdzono również nowego członka obsady. Do serialu dołączył Jack Quaid, który użyczy głosu postaci Chrisa, znanego także jako Gravitator. Uczestnicy wydarzenia mogli zobaczyć pierwszą grafikę przedstawiającą bohatera oraz ekskluzywny fragment nadchodzącego sezonu.

Niezwyciężony opowiada historię Marka Graysona, nastolatka, który odkrywa, że odziedziczył nadludzkie moce po swoim ojcu, Nolanie Graysonie. Wraz z wejściem do świata superbohaterów chłopak musi mierzyć się z coraz większymi zagrożeniami i trudnymi decyzjami, które często mają dramatyczne konsekwencje.

Piąty sezon ma zadebiutować w przyszłym roku.

Źródło: The Hollywood Reporter