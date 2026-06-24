Wracamy na East Blue. Pierwszy teaser nowego anime "The One Piece"

Manga Eiichiro Ody "The One Piece" stała się fenomenem kulturowym, zyskując fanów na całym świecie. Aktualnie przeżywa swój renesans. Netflix ma w swojej ofercie doskonały serial aktorski, a obecnie powstaje jej adaptacja w postaci nowego serialu anime, rozpoczynającego się od początkowej sagi o East Blue.

Wczytywanie... kadr z anime Netflix "The One Piece"

Wyprodukowany przez WIT Studio serial pozwala widzom na nowo przeżywać przygody Monkey D. Luffy’ego i jego załogi Słomkowego Kapelusza. Celem serii jest odtworzenie historii oryginalnej mangi, zaczynając od początku, w sposób bardziej przystępny dla młodszych widzów i z wykorzystaniem "nowoczesnych technik".

Poniżej wspomniany zwiastun:

Nowe anime The One Piece to remake kultowego serialu, który nieprzerwanie bawi widzów od 1999 roku. Premiera serialu ma mieć miejsce w lutym 2027 roku. Pierwszy sezon liczyć będzie siedem epizodów o łącznym czasie trwania około 300 minut, a więc każdy odcinek będzie miał jakieś +/- 40 minut. Jego fabuła rozpocznie się od wątku East Blue, który mniej więcej stanowi pierwsze 50 rozdziałów mangi. Pierwszy sezon serialu poprowadzić ma Nas do spotkania Luffy’ego z Sanji w Baratie.

Oryginalne anime potrzebowało około 20 odcinków i dwukrotnie dłuższego czasu, by dojść do tego samego momentu. Adaptacja aktorska One Piece skróciła to do pięciu odcinków.

Anime zadebiutuje na Netflix przed premierą trzeciego sezonu aktorskiej produkcji, który to pojawić ma się w streamingu dopiero w II połowie 2027 roku.

Źródło: Netflix