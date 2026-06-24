Trzeci sezon "The Walking Dead: Dead City" już 27 lipca w CANAL+

Kolejna dawka post-apokaliptycznych emocji nadchodzi. Nowe przygody Maggie i Negana w owładniętym chaosem Nowym Jorku będzie można śledzić w serwisie streamingowym CANAL+ już od 27 lipca, równolegle ze światową premierą.

Wczytywanie... kadr z serialu "The Walking Dead: Dead City"

Seria The Walking Dead: Dead City powraca z kolejnym sezonem, skupionym wokół jednej z bardziej skomplikowanych relacji w uniwersum żywych trupów. Maggie i Negan, doświadczeni wspólnymi zmaganiami w owładniętym przez apokalipsę Nowym Jorku, jednoczą się po raz kolejny. Manhattan jeszcze nigdy nie był tak niebezpieczny. Oprócz znanych im dotąd wyzwań, bohaterowie zmuszeni są stawić czołowa kolejnym zagrożeniom. Odkładają na bok dawną nienawiść, głębokie urazy i krwawą przeszłość, by wspólnymi siłami zbudować, pierwszą od czasu wybuchu apokalipsy, dobrze prosperującą społeczność w sercu zrujnowanego Manhattanu. Czy mroczna przeszłość Negana i nieufność Maggie ostatecznie sprowadzą zagładę na wszystko, co z takim trudem udało im się stworzyć?

Poniżej zwiastun 3. sezonu od Canal+ i plakat.

W rolach głównych niezmiennie doceniony duet aktorski: Lauren Cohan jako niezłomna Maggie oraz Jeffrey Dean Morgan w roli Negana. Do obsady w trzecim sezonie serialu dołączyli Jimmi Simpson, Raúl Castillo, Aimee Garcia, Logan Kim i Michael Emery.

Dla tych, którzy chcą nadrobić zaległości lub odświeżyć pamięć przed lipcowymi emocjami, CANAL+ oferuje w swojej bibliotece dwa pierwsze sezony serii. Oba spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem fanów, którzy chwalili produkcję za gęsty, klaustrofobiczny klimat oraz świetną ewolucję skomplikowanej relacji głównych bohaterów. W pierwszym fabuła skupiała się wokół desperackiej misji Maggie, której syn, Hershel, został porwany przez tajemniczego Chorwata. Aby go odzyskać, kobieta musiała sprzymierzyć się ze swoim największym wrogiem, Neganem, zabójcą jej męża. Drugi sezon podbił stawkę, wikłając bohaterów w brutalną wojnę o wpływy nad nowojorskimi frakcjami i surowcami energetycznymi. Trzecia odsłona serii to powrót do brutalnej scenerii Nowego Jorku, gdzie toczy się nieustająca walka z żywymi trupami, której towarzyszy próba stworzenia pozorów normalności.

Wczytywanie...

Źródło: Canal+