Oficjalnie! Powstanie drugi sezon serialu "Breslau"

Polska produkcja Disney+ Breslau odniosła wielki sukces. Mimo tego, iż planowana była jako seria limitowana, zdecydowano się na realizację drugiego sezonu. Serial dla Disney+ ponownie wyprodukuje ATM Grupa.

Wczytywanie... kadr z serialu "Breslau"

W nowym sezonie Franz Podolsky zostanie niespodziewanie zwolniony z więzienia i mimowolnie wciągnięty w śledztwo dotyczące morderstwa kobiety. Sprawa wydaje się powiązana z dochodzeniem, którego komisarz nie zdołał rozwiązać przed laty.

Do swoich ról powrócą m.in. Tomasz Schuchardt, Adam Bobik, Agata Kulesza, Ireneusz Czop i Przemysław Bluszcz.

Breslau zadebiutował na Disney+ we wrześniu 2025 roku jako pierwsza polska produkcja oryginalna platformy. Ośmioodcinkowy serial kryminalny przeniósł widzów do Breslau (dzisiejszego Wrocławia) w 1936 roku. W cieniu przygotowań do XI Igrzysk Olimpijskich komisarz Franz Podolsky prowadził śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa, które mogło zagrozić wizerunkowi III Rzeszy i zakłócić wielkie sportowe wydarzenie.

Za reżyserię serialu odpowiadał Leszek Dawid, a scenariusz stworzyli Magdalena Żakowska i Bartosz Janiszewski. Kto zasiądzie na tych stanowiskach przy drugim sezonie, tego na razie nie wiemy.

Breslau spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno widzów, jak i branży. W 2025 roku serial zdobył główną nagrodę w kategorii Best CEE TV Series podczas NEM Zagreb. Był także nominowany do 28. Polskich Nagród Filmowych ORŁY, nazywanych "polskimi Oscarami", w kategorii Najlepszy Filmowy Serial Fabularny.

Źródło: ATM Grupa