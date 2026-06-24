Najbardziej zakręcona przygoda tego roku nadchodzi! Zwiastun filmu "Baranek Shaun i kudłata bestia"

Bezzcenna dawka humoru z bestialsko dobrą intrygą. Takie połączenie może zaserwować tylko Baranek Shaun. Kino Świat prezentuje nową zapowiedź nadchodzącej animacji Baranek Shaun i kudłata bestia, za którą odpowiada oczywiście studio Aardman. specjalizującego się w animacji poklatkowej.

Wczytywanie... kadr z animacji "Baranek Shaun i kudłata bestia"

Baranek Shaun jako szalony naukowiec i tajemnicze stworzenie, które wywróci życie na farmie do góry nogami – to przepis na najśmieszniejszą rodzinną komedię! Oto zwiastun najnowszego filmu z uwielbianej serii, który czyta nie kto inny, tylko sam Szymon Majewski. W tej przezabawnej kinowej przygodzie najsłynniejszy baranek świata zamienia się w… szalonego naukowca.

W wieczór Halloween na farmie Mossy Bottom ekscytacja przeradza się w przerażenie, gdy niezdarny Farmer niszczy pole dyniowe. Shaun próbuje naprawić to za pomocą eksperymentów naukowych, ale sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy w lesie pojawia się dzika bestia…

Baranek Shaun i kudłata bestia wejdzie do polskich kin 16 października 2026 roku.

Źródło: Kino Świat