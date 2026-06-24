Apocalypse nadciąga. Nowy zwiastun X-Men '97 zapowiada katastrofę

Marvel Studios opublikowało nowy zwiastun 2. sezonu serialu animowanego X-Men '97. Materiał zapowiada jeszcze więcej mutantów, podróży w czasie i widowiskowych starć z jednym z najpotężniejszych przeciwników w historii X-Men – Apocalypse’em.

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Nowy zwiastun stawia w centrum wydarzeń Apocalypse’a, znanego jako pierwszy mutant. Tym razem bohaterowie będą musieli zmierzyć się z nim na przestrzeni różnych epok, ponieważ złoczyńca zdaje się kontrolować całe linie czasowe. Co ciekawe, po stronie X-Men walczy również Magneto, który w poprzednim sezonie odgrywał znacznie bardziej skomplikowaną rolę.

Zwiastun pokazuje mutantów rzucanych do różnych okresów historii, gdzie każda rzeczywistość została podporządkowana woli Apocalypse’a. Tymczasem w latach 90. świat nadal debatuje nad prawdziwymi intencjami X-Men, a Cable desperacko próbuje odnaleźć sposób na sprowadzenie drużyny z powrotem do właściwego czasu.

W obsadzie głosowej powracają m.in. Ross Marquand jako Profesor X, Matthew Waterson jako Magneto, Ray Chase jako Cyclops, Jennifer Hale jako Jean Grey, Alison Sealy-Smith jako Storm oraz Cal Dodd jako Wolverine.

Drugi sezon będzie liczył dziewięć odcinków, czyli o jeden mniej niż pierwsza seria. Premiera 2. sezonu X-Men ’97 odbędzie się 1 lipca 2026 roku na platformie Disney+

Źródło: ComicBook