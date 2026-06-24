Pierwsze spojrzenie na "Angry Birds 3"! Nowy maluch skradł show

Po siedmiu latach od premiery drugiej części kultowe ptaki powracają na wielki ekran. Twórcy The Angry Birds Movie 3 ujawnili pierwsze materiały promocyjne, które zdradzają ważną zmianę w życiu Reda. Bohater nie będzie już walczył wyłącznie z zielonymi świniami – tym razem zmierzy się z wyzwaniem, jakim jest rodzicielstwo.

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Opublikowane zdjęcia przedstawiają dzieci Reda i Silver: Glider, June oraz najmłodszego Olly’ego. Głosów młodym bohaterom użyczą odpowiednio Walker Scobell, Emma Myers oraz Psalm West. Każde z piskląt ma własny charakter – Glider uwielbia przygody, June wyróżnia się kreatywnością, a Olly jest najmłodszym członkiem rodziny.

Nowa odsłona serii skupi się na codziennych problemach rodziny. Red będzie próbował odnaleźć się w roli ojca, co stanie się źródłem wielu komediowych sytuacji. Jak zdradziła Emma Myers, bohater grany przez Jasona Sudeikisa za wszelką cenę chce być cool tatą, jednak jego starania często kończą się kompromitacją przed dziećmi.

Pierwszy zwiastun pokazany podczas CinemaCon ukazał Reda walczącego z chaosem wywołanym przez trójkę energicznych pociech. Wygląda na to, że rodzinne relacje będą jednym z głównych motywów filmu.

Film wyreżyserował John Rice na podstawie scenariusza Thuropa Van Ormana. W obsadzie głosowej znaleźli się również Josh Gad, Danny McBride, Keke Palmer, Lily James oraz MrBeast.

Premiera The Angry Birds Movie 3 została zaplanowana na 23 grudnia 2026 roku.

Źródło: ComingSoon