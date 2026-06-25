Apple TV rozwija Monsterverse. Wyatt Russell gwiazdą nowego serialu!

Apple TV ujawniło kolejne nazwiska, które zasilą obsadę nowego serialu osadzonego w uniwersum Monsterverse od Legendary Entertainment. Produkcja skoncentruje się na młodszych latach pułkownika Lee Shawa, znanego widzom z serialu "Monarch: Dziedzictwo potworów".

Wczytywanie...

W głównej roli ponownie wystąpi Wyatt Russell, który poza występami przed kamerą będzie także pełnił funkcję producenta wykonawczego. Do obsady dołączyli również Millie Brady oraz Pilou Asbæk. Szczegóły dotyczące ich ról nie zostały jeszcze ujawnione. Za reżyserię odcinka pilotażowego odpowiadać będzie JD Dillard. Showrunnerem został nominowany do nagrody Emmy scenarzysta i producent Joby Harold.

Fabuła serialu przeniesie widzów do 1984 roku. Pułkownik Lee Shaw, amerykański agent, wyruszy na tajną misję mającą powstrzymać Związek Radziecki przed uwolnieniem nowego Tytana – istoty dysponującej siłą zdolną zagrozić Stanom Zjednoczonym i wpłynąć na przebieg zimnej wojny.

Co sądzicie o tym pomyśle?

Źródło: Apple TV+ / Informacja prasowa