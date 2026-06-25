"Ranczo Duttonów" powróci do SkyShowtime z drugim sezonem

Powstanie kolejny sezon "Rancza Duttonów", najnowszego, trzymającego w napięciu serialu, stworzonego przez Paramount Television Studios i 101 Studios, czyli producentów hitów z uniwersum Yellowstone. Dalszy ciąg historii Beth Dutton (Kelly Reilly) i Ripa Wheelera (Cole Hauser) zapowiada się jeszcze bardziej emocjonująco.

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"Ranczo Duttonów" już od premiery w SkyShowtime cieszy się bardzo wysoką oglądalnością i niewykluczone, że tytuł stanie się największym przebojem w historii serwisu. Dostępnych jest już sześć odcinków produkcji i można je oglądać wyłącznie w SkyShowtime. Kolejne pojawiają się co piątek, a finał sezonu zaplanowany jest na 10 lipca.

To już drugi nowy serial studiów stojących za "Yellowstone", który zadebiutował w ostatnich miesiącach i niemal od razu otrzymał zamówienie na kolejny sezon. Wcześniej w tym roku sukces odniósł także "Marshals: historia z Yellowstone", w którym Luke Grimes ponownie wciela się w rolę Kayce’a Duttona.

Pierwszy sezon to dziewięcioodcinkowa odsłona dalszych losów Beth i Ripa opowiadająca o zmaganiach pary, która zaczyna nowe życie w Stanie Samotnej Gwiazdy. Z dala od rodzinnego Yellowstone oboje muszą stawić czoła brutalnej rzeczywistości i bezwzględnym właścicielom sąsiedniego rancza, którzy zrobią wszystko, by ochronić swoje imperium. Na południu Teksasu więzy krwi są jeszcze silniejsze, przebaczenie jest ulotne, a ceną przetrwania bywa własna dusza.

Źródło: SkyShowtime / Informacja prasowa